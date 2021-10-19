Вдову экс-главы государства воспоминания о муже растрогали до слез

Первому президенту России Борису Ельцину было важно, каким его запомнят потомки. По словам руководителя Института всеобщей истории РАН академика Александра Чубарьяна, государственный лидер не сомневался в том, что войдет в историю, но волновался о том, как будут интерпретированы его действия.

Академик вспомнил, как однажды на встрече с Ельциным представился "Институтом истории", поскольку опасался, что фамилия "Чубарьян" ничего президенту не скажет.

"Как думаете, история меня оправдает?"

– вдруг спросил Ельцин, пожимая ученому руку.

Как рассказал академик, когда про этот разговор стало известно вдове Ельцина Наине Иосифовне, она не смогла сдержать слезы, пишет "Лента" со ссылкой на РИА "Новости".

Ранее глава охраны Бориса Ельцина рассказал, что происходило за стенами Белого дома во время августовского путча 1991 года.