Резко похудела: видео с утягивающим талию платьем-иллюзией поразило публику

Резко похудела: видео с утягивающим талию платьем-иллюзией поразило публику
Фото: Andrey Arkusha/Russian Look/www.globallookpress.com
Интернет-пользователи всерьез задумались об обновке

В Сети активно обсуждают видеоролик с необычным платьем, которое за секунду подарило зарубежной моднице осиную талию.

Оптическая иллюзия сыграла на руку иностранной блогерше. За счет особого узора на платье создается впечатление, что у девушки аномально тонкая талия. Блогерша под ником xojemian опубликовала на своей странице в социальной сети "Тик-Ток"видеоролик с необычной обновкой. Платье серого оттенка с вертикальными линиями разных цветов плотно облегают фигуру модели.

Фасон этого наряда также предполагает широкий пояс на талии. В момент, когда девушка на камеру туго затягивает его, создается впечатление, что ее фигура превращается буквального в песочные часы. Такие разительные перемены в формах привели в замешательство интернет-пользователей. Видеоролик набрал почти 3 миллиона просмотров.

@xojemian

##fyp

♬ Girls Want Girls - Drake

В комментариях под популярной публикацией люди признаются: в первое время они не могли поверить, что такой необычайный эффект был создан просто благодаря оптической иллюзии. Другие уже отметили, что хотят "иметь такую магию жизни".

Любопытно, что наряд обошелся блогерше в весьма скромную сумму – примерно около 1,6 тысячи рублей. Сам производитель и не предполагал, что его платье сможет таким волшебным образом "утягивать" талию.

Источник: Тик-Ток ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость318703
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Жаба она и есть жаба
Гость323014
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Вот именно - иллюзия! Пусть потом не обижаются, когда мужик утром назовет ее жирной коровой и выставит за дверь :)
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