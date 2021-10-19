Интернет-пользователи всерьез задумались об обновке

В Сети активно обсуждают видеоролик с необычным платьем, которое за секунду подарило зарубежной моднице осиную талию.



Оптическая иллюзия сыграла на руку иностранной блогерше. За счет особого узора на платье создается впечатление, что у девушки аномально тонкая талия. Блогерша под ником xojemian опубликовала на своей странице в социальной сети "Тик-Ток"видеоролик с необычной обновкой. Платье серого оттенка с вертикальными линиями разных цветов плотно облегают фигуру модели.

Фасон этого наряда также предполагает широкий пояс на талии. В момент, когда девушка на камеру туго затягивает его, создается впечатление, что ее фигура превращается буквального в песочные часы. Такие разительные перемены в формах привели в замешательство интернет-пользователей. Видеоролик набрал почти 3 миллиона просмотров.

В комментариях под популярной публикацией люди признаются: в первое время они не могли поверить, что такой необычайный эффект был создан просто благодаря оптической иллюзии. Другие уже отметили, что хотят "иметь такую магию жизни".

Любопытно, что наряд обошелся блогерше в весьма скромную сумму – примерно около 1,6 тысячи рублей. Сам производитель и не предполагал, что его платье сможет таким волшебным образом "утягивать" талию.