Американка всячески старалась привлечь внимание российского президента

Вот уже пару дней в западных СМИ обсуждают поведение Хэдли Гэмбл во время интервью с Владимиром Путиным. Британское издание Daily Mail даже обратилось за помощью к физиогномисту, который детально разобрал эмоции и жесты брюнетки.

Даррен Стэнтон уверен, что журналистка неприкрыто флиртовала с российским президентом во время энергетической конференции, которая прошла в Москве. Эксперт согласился с Владимиром Соловьевым, который ранее в своем шоу заявил, что американка хотела показать себя как женщину.

Физиогномист насчитал около восьми классических признаков женского флирта. Всего их около десяти. Например, Гэмбл постоянно поправляла волосы, использовала плавные жесты, постоянно закидывала ногу повыше. Еще один признак того, что работница СМИ неравнодушна к Путину – расширенные зрачки.

Так или иначе, эксперт предположил, то Гэмбл просто выбрала такую тактику, чтобы отвлечь внимание президента России. Только план не сработал.

"Президент Путин принимает те же позы и жесты, что и с другими мировыми лидерами, такими как Дональд Трамп, Борис Джонсон и Ангела Меркель",

– заключил Стэнтон.

Другие эксперты также поддержали мысль о том, что журналистка пыталась заигрывать с Путиным. И, похоже, что Гэмбл готовилась к встрече. Как отмечает Джуди Джеймс, американка будто бы прочла перед разговором руководство по языку тела, а потом использовала по несколько сигналов одновременно, чтобы ее собеседник точно понял ее истинные желания.

Ранее специалист по этикету упрекнула американскую журналистку в слишком откровенном наряде на встрече с Путиным.