В России началось "предзимье"

Снег, который выпал во вторник в Москве, Петербурге, Вологде, Мурманске и разных регионах страны, нельзя назвать погодной аномалией. Но и считать, что наступила зима, тоже пока рано. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"С середины октября идет период, который называется предзимьем. Осадки выпадают и в виде снежинок, и в виде мокрого снега, и в виде дождя",

– пояснил специалист в комментарии телеканалу "360". По его данным, в ближайшее время в европейской части России возможен еще небольшой снег. Так, в ночь на среду, 20 октября, в Москве и Подмосковье может подморозить до -4 градусов. Но днем температура будет плюсовая – примерно, +5 градусов. Соответственно, снежный покров не сформируется.

Более того, в четверг, 21 октября, ожидается резкое потепление до +14…+15 градусов. Но в выходные снова похолодает, дал прогноз синоптик.

Согласно народным приметам, в регионах, где выпавший 19 октября снег не растает сразу, настоящая зима начнется 22 ноября.