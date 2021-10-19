Вакцины на основе уханьского штамма перестали защищать организм

Дополнительные нерабочие дни, которые власти России могут ввести в ноябре, помогут снизить рост заболеваемости коронавирусом. Данная мера особенно будет эффективна в городах с высокой плотностью населения. Такую точку зрения высказал иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Одновременно он прогнозирует, что дополнительные каникулы не остановят саму эпидемию.

"В целом заболеваемость снизится, только когда практически все "познакомятся" с COVID-19, причем, именно с обновленным штаммом", – сказал специалист "Радио 1".

По его словам, подхватившие ранее уханьский штамм болеют повторно. Кроме того, сделанные на основе уханьского штамма вакцины снизили уровень своей защиты, считает Жемчугов.

Он предположил, что конец эпидемии еще не скоро, возможно, она протянется еще полгода.