Врач указал на опасный способ приготовления пельменей

Врач указал на опасный способ приготовления пельменей
Фото: pixabay.com
Любители традиционного российского блюда часто совершают эту ошибку

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни ел жаренные пельмени. Однако врачи предупреждают, что баловать себя таким блюдом нельзя. Если, конечно, не хотите серьезно навредить своему здоровью. 

Врач-педиатр Андрей Продеус в эфире шоу "Жить здорово!" объяснил, почему пельмени лучше есть традиционным способом, а желание поэкспериментировать лучше перенести на другие блюда. 

Эксперт объяснил, что способ, при котором пельмени сначала отваривают, а после обжаривают на сковороде с большим добавлением масла, в конечном итоге может привести к онкологии. 

"Ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя", 

– добавил медик, назвав такой способ приготовления блюда "самым отвратительным". 

Продеус также настоятельно рекомендовал выбирать только пельмени, приготовленные по ГОСТу. Всего существует пять категорий: от А до Е. Чем больше содержания мяса по отношению к тесту, тем выше качество. В первой категории, например, должно быть 80%  мяса, в Б -  от 60 до 80%. Елена Малышева посоветовала останавливать свой выбор именно на них, чтобы есть пельмени без вреда для здоровья. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказало о том, какой картофель нельзя употреблять в пищу. Выбирать корнеплоды нужно тщательно, потому что всегда есть риск отравиться. 

Источник: "Жить здорово!" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Россия выставила требование Германии по сертификации "Северного потока-2"

Судьба газопровода сейчас находится в руках немцев

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей