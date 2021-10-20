Любители традиционного российского блюда часто совершают эту ошибку

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни ел жаренные пельмени. Однако врачи предупреждают, что баловать себя таким блюдом нельзя. Если, конечно, не хотите серьезно навредить своему здоровью.

Врач-педиатр Андрей Продеус в эфире шоу "Жить здорово!" объяснил, почему пельмени лучше есть традиционным способом, а желание поэкспериментировать лучше перенести на другие блюда.

Эксперт объяснил, что способ, при котором пельмени сначала отваривают, а после обжаривают на сковороде с большим добавлением масла, в конечном итоге может привести к онкологии.

"Ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя",

– добавил медик, назвав такой способ приготовления блюда "самым отвратительным".

Продеус также настоятельно рекомендовал выбирать только пельмени, приготовленные по ГОСТу. Всего существует пять категорий: от А до Е. Чем больше содержания мяса по отношению к тесту, тем выше качество. В первой категории, например, должно быть 80% мяса, в Б - от 60 до 80%. Елена Малышева посоветовала останавливать свой выбор именно на них, чтобы есть пельмени без вреда для здоровья.

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