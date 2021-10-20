Врач указал на опасный способ приготовления пельменей

Врач указал на опасный способ приготовления пельменей
Фото: pixabay.com
продолжениеНазваны замедляющие старение продукты
Любители традиционного российского блюда часто совершают эту ошибку

Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни ел жаренные пельмени. Однако врачи предупреждают, что баловать себя таким блюдом нельзя. Если, конечно, не хотите серьезно навредить своему здоровью. 

Врач-педиатр Андрей Продеус в эфире шоу "Жить здорово!" объяснил, почему пельмени лучше есть традиционным способом, а желание поэкспериментировать лучше перенести на другие блюда. 

Эксперт объяснил, что способ, при котором пельмени сначала отваривают, а после обжаривают на сковороде с большим добавлением масла, в конечном итоге может привести к онкологии. 

"Ты получаешь канцерогенный продукт вместо приличного пельменя", 

– добавил медик, назвав такой способ приготовления блюда "самым отвратительным". 

Продеус также настоятельно рекомендовал выбирать только пельмени, приготовленные по ГОСТу. Всего существует пять категорий: от А до Е. Чем больше содержания мяса по отношению к тесту, тем выше качество. В первой категории, например, должно быть 80%  мяса, в Б -  от 60 до 80%. Елена Малышева посоветовала останавливать свой выбор именно на них, чтобы есть пельмени без вреда для здоровья. 

Ранее "Утро.Ньюс" рассказало о том, какой картофель нельзя употреблять в пищу. Выбирать корнеплоды нужно тщательно, потому что всегда есть риск отравиться. 

Источник: "Жить здорово!" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Grumbler
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"Ты получаешь канцерогенный продукт" - диванный икперД в деле! По этой логике жареная каротшка вообще убивать должна.
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