Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику

Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику
Сергей Собянин. Фото: City News Moskva/Global Look Press/www.globallookpress.com
Энергоемкость валового регионального продукта за последние 10 лет снизилась более чем на треть

Москва с каждым днем становится лучше. Речь не только об отреставрированных набережных и восстановленных архитектурных памятниках. Постоянно совершенствуются технологии, используемые в разных сферах. Незаметно для жителей, без лозунгов и лишних сборов, город переходит на зеленую энергетику.

"За последние 10 лет мы на 37% снизили энергоемкость валового регионального продукта Москвы. И сделали это, не повышая нагрузку на граждан. Без громких слов, заявлений, обещаний. Это и есть реальный прорыв",

– отметил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Если в 2010 г. энергоэффективность составляла 4,5 кг условного топлива на 1000 рублей, то к 2020 г. этот показатель снизился до 2,85 кг.  

Использование энергоэффективных технологий позитивно сказывается и на экологии. Так, раньше тепловые магистральные сети и теплоснабжение представляли собой разные системы. В результате одновременно работали и те, и другие котельные, что приводило к повышенной задымленности города. Сейчас угольные и мазутные котельные ликвидированы, закрыто 47 крупных тепловых центров. Благодаря этому в городе не только улучшилась экология и снизились тарифы, но и теплоснабжение стало стабильнее.

Кардинально изменилась ситуация в области городского транспортного обслуживания. Уже сейчас Москва перегнала европейские мегаполисы по использованию электробусов. Так, в Лондоне сегодня работает 400 электробусов, в Берлине – 200, в Париже – 150, а в Москве к концу 2021 г. эта цифра перешагнет за 1000. Планируется, что к 2030 г. в городе вовсе не останется дизельных автобусов. За счет этого выбросы CO2 сократятся более чем на 24 тыс. тонн в год.

Программа массового переселения москвичей из ветхого жилья – это тоже про энергоэффективность. Ведь в старых домах невозможно применение современных энергосберегающих технологий. Зато благодаря программе реновации около миллиона человек переедут в качественные дома с современной инфраструктурой. Напомним, что с января по сентябрь 2021 года в Москве расселили уже 31 дом. Большая часть из них уже демонтирована.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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