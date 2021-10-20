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Не стало композитора Владимира Михайлова. Он скончался на 80-м году жизни.
Народный артист России умер в своей квартире, уточняет телеканал "360". По предварительной информации, причиной стала сердечная недостаточность.
Михайлов был главным дирижером в нескольких цирковых оркестрах, в частности, в Большом Московском цирке и цирке на Цветном бульваре. Также Владимир Михайлович писал музыку к фильмам и цирковым спектаклям.
О месте и времени прощания пока не сообщается.
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