Музыканту было 79 лет

Не стало композитора Владимира Михайлова. Он скончался на 80-м году жизни.

Народный артист России умер в своей квартире, уточняет телеканал "360". По предварительной информации, причиной стала сердечная недостаточность.

Михайлов был главным дирижером в нескольких цирковых оркестрах, в частности, в Большом Московском цирке и цирке на Цветном бульваре. Также Владимир Михайлович писал музыку к фильмам и цирковым спектаклям.

О месте и времени прощания пока не сообщается.