Скончался народный артист РФ Михайлов

Музыканту было 79 лет

Не стало композитора Владимира Михайлова. Он скончался на 80-м году жизни. 

Народный артист России умер в своей квартире, уточняет телеканал "360". По предварительной информации, причиной стала сердечная недостаточность. 

Михайлов был главным дирижером в нескольких цирковых оркестрах, в частности, в Большом Московском цирке и цирке на Цветном бульваре. Также Владимир Михайлович писал музыку к фильмам и цирковым спектаклям.

О месте и времени прощания пока не сообщается. 

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

США захотели наказать "Газпром" за нарушение санкций Вашинтона

Американский Минфин пытается оправдаться перед сенаторами за решения Байдена

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей