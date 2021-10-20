Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Наталья Поклонская, которая теперь является послом в Кабо-Верде, поделилась первой фотографией в дипломатическом мундире. Снимок появился на странице дипломата в "Инстаграме".
На снимке экс-прокурор Крыма стоит в черном мундире, скрестив руки на груди. Под китель Поклонская надела белую рубашку без галстука. Снимок она оставила без подписи.
Подписчики дипломата тут же принялись поздравлять Наталью с новой должностью, отметив, что форма ей очень идет.
"Успехов Вам на новом месте!", "Искренние поздравления и успехов в работе!", "Солидно и красиво", "Самый красивый в мире посол", "Наталья искренне желаю успеха где бы вы не были. Вы очаровательны!", "Какая хорошенькая! Успехов на новой работе!", "Какой красивый посол!"
– написали в комментариях к публикации.
13 октября Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде, уточняет RT. Дипломат отметила, что очень рада этому факту, добавив, что не считает его ссылкой. По мнению Натальи, считать назначение послом ссылкой странно. К службе она должна приступить в течение месяца. Сейчас экс-прокурор полуострова занимается сбором необходимых документов. Ранее этот пост занимал Владимир Соколенко.
Накануне депутат Рады пригрозил Поклонской тюрьмой.
Американский Минфин пытается оправдаться перед сенаторами за решения Байдена
В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева