"Самый красивый в мире посол": появилось фото Поклонской в дипломатическом мундире

"Самый красивый в мире посол": появилось фото Поклонской в дипломатическом мундире
Наталья Поклонская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети желают экс-прокурору Крыма успехов на новой работе

Наталья Поклонская, которая теперь является послом в Кабо-Верде, поделилась первой фотографией в дипломатическом мундире. Снимок появился на странице дипломата в "Инстаграме".

На снимке экс-прокурор Крыма стоит в черном мундире, скрестив руки на груди. Под китель Поклонская надела белую рубашку без галстука. Снимок она оставила без подписи. 

Подписчики дипломата тут же принялись поздравлять Наталью с новой должностью, отметив, что форма ей очень идет. 

"Успехов Вам на новом месте!", "Искренние поздравления и успехов в работе!", "Солидно и красиво", "Самый красивый в мире посол", "Наталья искренне желаю успеха где бы вы не были. Вы очаровательны!", "Какая хорошенькая! Успехов на новой работе!", "Какой красивый посол!"

– написали в комментариях к публикации. 

13 октября Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде, уточняет RT. Дипломат отметила, что очень рада этому факту, добавив, что не считает его ссылкой. По мнению Натальи, считать назначение послом ссылкой странно. К службе она должна приступить в течение месяца. Сейчас экс-прокурор полуострова занимается сбором необходимых документов. Ранее этот пост занимал Владимир Соколенко.

Накануне депутат Рады пригрозил Поклонской тюрьмой. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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