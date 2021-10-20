Перед наступлением зимы растениям нужен особый уход

Для того чтобы на будущий год получить хороший урожай и не заниматься борьбой с заболеваниями культур, нужно еще осенью создать саду прочную защиту. Отличным вариантом для последнего осеннего опрыскивания плодовых деревьев и кустарников станет железный купорос.



Сульфат железа способен создать мощный защитный купол для сада, который сохранит его от грибковых заболеваний и предотвратит покрытие стволов мхом. Очень удобно, что купорос практически универсален и не требует дополнительных "помощников" в виде других средств.

Сульфат железа можно использовать для таких популярных на российских дачах культур, как смородина, малина, груша, вишня, слива и другие деревья и кустарники.

Главное правило – опрыскивание сада нужно проводить в плюсовую температуру. Когда ударят морозы, купорос уже нельзя использовать. Также защитную процедуру лучше делать после сбрасывания листвы.

Как обрабатывать сад купоросом

Для обработки здорового участка достаточно сделать несильно концентрированный "профилактический" раствор. На ведро теплой воды хватит 300 г средства.

Если сад пострадал от грибка или заполонен лишайником, на ведро воды нужно взять 500 г купороса.

Это средство нужно распрыскивать через пульверизатор. Следует настроить его на крупную струю – вся поверхность деревьев и кустарников должна быть смочена купоросом. Такая защита сохранит сад от болезней.

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