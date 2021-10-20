Ведущего Первого канала увезли в больницу с коронавирусом в тяжелом состоянии

Ведущего Первого канала увезли в больницу с коронавирусом в тяжелом состоянии
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
У журналиста выявили обширное поражение легких

СМИ сообщили о том, что ведущий шоу "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев был госпитализирован с коронавирусом. 

У 45-летнего журналиста выявили пневмонию. Легкие поражены на 25-50%. На симптомы Бабаев обратил внимание еще несколько дней назад. У него появился кашель и одышка, повысилась температура. 

Сейчас специалисты оценивают состояние телеведущего как среднетяжелое. У него наблюдаются признаки цитокинового шторма – реакция организма, которая в итоге нарушениям в работе иммунитета. 

Информацию о госпитализации подтвердил и сам Бабаев. Журналист отметил, что сейчас находится в больнице, но его состояние улучшилось. Вести программу он пока не будет. 

"Я на больничном", 

– объяснил ведущий утреннего шоу. 

Ранее стало известно о состоянии Валерия Леонтьева, который несколькими днями также был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Благо, состояние певца удовлетворительное, поэтому лечение он продолжит амбулаторно. У исполнителя "Дельтаплана" не выявили поражения легких, а анализы не выходили за пределы нормы. 

Источник: Mash • Требует проверки
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость323373
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Добрый день. Когда Вы наберете грамотных редакторов?! Каждый день ошибки в предложениях. "У него наблюдаются признаки цитокинового шторма – реакция организма, которая в итоге нарушениям в работе иммунитета."
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