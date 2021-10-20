У журналиста выявили обширное поражение легких

СМИ сообщили о том, что ведущий шоу "Доброе утро" на Первом канале Сергей Бабаев был госпитализирован с коронавирусом.

У 45-летнего журналиста выявили пневмонию. Легкие поражены на 25-50%. На симптомы Бабаев обратил внимание еще несколько дней назад. У него появился кашель и одышка, повысилась температура.

Сейчас специалисты оценивают состояние телеведущего как среднетяжелое. У него наблюдаются признаки цитокинового шторма – реакция организма, которая в итоге нарушениям в работе иммунитета.

Информацию о госпитализации подтвердил и сам Бабаев. Журналист отметил, что сейчас находится в больнице, но его состояние улучшилось. Вести программу он пока не будет.

"Я на больничном",

– объяснил ведущий утреннего шоу.

Ранее стало известно о состоянии Валерия Леонтьева, который несколькими днями также был госпитализирован с подтвержденным коронавирусом. Благо, состояние певца удовлетворительное, поэтому лечение он продолжит амбулаторно. У исполнителя "Дельтаплана" не выявили поражения легких, а анализы не выходили за пределы нормы.