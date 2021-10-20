Видеоблогеру припомнили два старых интервью

Зюзинский суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя за пропаганду запрещенных веществ. Теперь он будет вынужден заплатить 100 тысяч рублей.

Проблемы у Юрия начались после того, как директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на два его интервью – с блогером Ивангаем и скандально известным рэпером Моргенштерном. Член Общественной палаты призвала представителей МВД РФ провести проверку.

В итоге журналиста признали виновным. Примечательно, что Дудь не присутствовал на заседании. Вместо Юрия в зале суда появился его представитель, передает "Пятый канал".