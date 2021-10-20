Авторы расчитывают на скорое рассмотрение проекта в Госдуме

Правительство Российской Федерации выступило с одобрением законопроекта о пожизненном тюремном сроке за педофилию. Об этом сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн на своей странице в социальных сетях.

Парламентарий указал, что соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии по законопроектной деятельности. В поддержку закона высказались и в Верховном суде РФ, сообщает radio1.news.

Хинштейн также сообщил, что рассчитывает на рассмотрение инициативы в Государственой думе в ближайшее время. Законопроект опубликован на сайте ГД.