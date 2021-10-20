Как разбогатеть с помощью уборки: ритуал по привлечению денег

Как разбогатеть с помощью уборки: ритуал по привлечению денег
Фото: ru.depositphotos.com
В день наведения порядка нежелательно приглашать в дом гостей

Уборка – это занятие, которое мало кому приносит удовольствие. Однако если совместить приятное с полезным, результат будет совсем другим. Немногие знают о том, что существует специальный ритуал, к которому можно прибегнуть во время наведения порядка в доме и тем самым притянуть к себе богатство.

Однако здесь есть важный нюанс – чтобы привлечь к себе деньги, нужно браться за дело во вторник или субботу.

Как провести ритуал по привлечению денег

Начинать уборку лучше с самого утра. Перед тем, как пойти умываться и завтракать, откройте окна на проветривание.

Если вы хотите избавиться от негативной энергетики, выбросите старые вещи, захламляющие пространство. Также не стоит держать у себя сломанные предметы или порванную одежду.

Разложите все по своим местам. Тщательно протрите зеркала, а затем приступите к влажной уборке. Здесь важно использовать не обычную, а "заряженную" воду.

Вам понадобится 27 пятирублевых монет. Поместите деньги в ведро, наполненное водой, и оставьте на минут семь. По истечении нужного времени выловите все монеты и начните протирать двери, окна, а также пороги.

Во время уборки нужно думать о финансовом благополучии. Представьте, на что вы бы потратили полученные средства. Вполне возможно, что вы захотите воплотить в жизнь давнюю мечту.

Кстати, в тот день, когда вы приводите жилище в порядок, нежелательно приглашать к себе гостей. В соответствии с суеверием, люди, пришедшие в дом, могут забрать положительную энергетику. 

Ранее "Утро.News" рассказало, как найти потерянную вещь с помощью различных ритуалов. 

Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

В России введены нерабочие дни: Путин провел совещание с министрами

Ухудшение эпидситуации требует реакции от властей

"Фантазируют": Лавров осадил размечтавшихся о встрече с Путиным украинцев

В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей