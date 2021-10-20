Курс рубля
- Что будет с курсом рубля: прогноз эксперта до конца 2021 года
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Уборка – это занятие, которое мало кому приносит удовольствие. Однако если совместить приятное с полезным, результат будет совсем другим. Немногие знают о том, что существует специальный ритуал, к которому можно прибегнуть во время наведения порядка в доме и тем самым притянуть к себе богатство.
Однако здесь есть важный нюанс – чтобы привлечь к себе деньги, нужно браться за дело во вторник или субботу.
Начинать уборку лучше с самого утра. Перед тем, как пойти умываться и завтракать, откройте окна на проветривание.
Если вы хотите избавиться от негативной энергетики, выбросите старые вещи, захламляющие пространство. Также не стоит держать у себя сломанные предметы или порванную одежду.
Разложите все по своим местам. Тщательно протрите зеркала, а затем приступите к влажной уборке. Здесь важно использовать не обычную, а "заряженную" воду.
Вам понадобится 27 пятирублевых монет. Поместите деньги в ведро, наполненное водой, и оставьте на минут семь. По истечении нужного времени выловите все монеты и начните протирать двери, окна, а также пороги.
Во время уборки нужно думать о финансовом благополучии. Представьте, на что вы бы потратили полученные средства. Вполне возможно, что вы захотите воплотить в жизнь давнюю мечту.
Кстати, в тот день, когда вы приводите жилище в порядок, нежелательно приглашать к себе гостей. В соответствии с суеверием, люди, пришедшие в дом, могут забрать положительную энергетику.
Ранее "Утро.News" рассказало, как найти потерянную вещь с помощью различных ритуалов.
Ухудшение эпидситуации требует реакции от властей
В Москве не принимают всерьез голословные заявления Киева