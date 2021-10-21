Как разбогатеть с помощью уборки: ритуал по привлечению денег

Как разбогатеть с помощью уборки: ритуал по привлечению денег
Фото: ru.depositphotos.com
В день наведения порядка нежелательно приглашать в дом гостей

Уборка – это занятие, которое мало кому приносит удовольствие. Однако если совместить приятное с полезным, результат будет совсем другим. Немногие знают о том, что существует специальный ритуал, к которому можно прибегнуть во время наведения порядка в доме и тем самым притянуть к себе богатство.

Однако здесь есть важный нюанс – чтобы привлечь к себе деньги, нужно браться за дело во вторник или субботу.

Как провести ритуал по привлечению денег

Начинать уборку лучше с самого утра. Перед тем, как пойти умываться и завтракать, откройте окна на проветривание.

Если вы хотите избавиться от негативной энергетики, выбросите старые вещи, захламляющие пространство. Также не стоит держать у себя сломанные предметы или порванную одежду.

Разложите все по своим местам. Тщательно протрите зеркала, а затем приступите к влажной уборке. Здесь важно использовать не обычную, а "заряженную" воду.

Вам понадобится 27 пятирублевых монет. Поместите деньги в ведро, наполненное водой, и оставьте на минут семь. По истечении нужного времени выловите все монеты и начните протирать двери, окна, а также пороги.

Во время уборки нужно думать о финансовом благополучии. Представьте, на что вы бы потратили полученные средства. Вполне возможно, что вы захотите воплотить в жизнь давнюю мечту.

Кстати, в тот день, когда вы приводите жилище в порядок, нежелательно приглашать к себе гостей. В соответствии с суеверием, люди, пришедшие в дом, могут забрать положительную энергетику. 

Ранее "Утро.News" рассказало, как найти потерянную вещь с помощью различных ритуалов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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