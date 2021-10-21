Будет сочной и вкусной: как сварить свеклу за 15 минут

Будет сочной и вкусной: как сварить свеклу за 15 минут
Фото: pixabay.com
Возиться с корнеплодами больше не придется

Хозяйки знают – чтобы сварить свеклу, придется засечь от 40 минут до полутора часов в зависимости от размера корнеплодов. Однако бывают ситуации, когда возможности столько ждать попросту нет. Существует эффективный метод, как приготовить амарантовые всего за 15 минут.

Помимо времени готовности, есть еще одна проблема, связанная с резким запахом свеклы. Избавиться от нее можно в два счета. В итоге получится сочная и вкусная свекла без неприятного запаха.

Как быстро сварить свеклу

Способ №1. Снимать кожицу со свеклы и обрезать хвостик не нужно. Попросту помойте корнеплоды под проточной водой, используя губку.

Лучше отдать предпочтение плодам среднего размера. Они сварятся быстрее, нежели чем их крупные "собратья".

Наполните кастрюлю водой и поставьте на плиту. Доведите жидкость до кипения. Добавлять туда соль не потребуется.

Погрузите свеклу в кипящую воду. Варить ее следует на сильном огне с открытой крышкой.

По истечении нескольких минут бросьте в кастрюлю корочку хлеба. Это необходимо для того, чтобы притупить резкий запах.

Спустя 15 минут снимите кастрюлю с плиты. После этого залейте корнеплоды холодной водой и подождите пять минут. Благодаря подобной процедуре кожура снимется максимально легко.

Способ №2. Еще один вариант – запечь свеклу в духовке. Установите режим в 180°C и готовьте в течение 25 минут. Опытные хозяйки говорят, что подобная термическая обработка положительно влияет на вкус корнеплодов. 

Ранее "Утро.News" поделилось советом, как хранить свеклу, чтобы она пролежала до самой весны. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость323812
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Предположим, я сделаю так - отварю 15 минут, а потом под холодной водой снимется кожица со свеклы. Вы что, действительно считаете, что главное в варке свеклы - это снять кожицу с нее?? Зачем давать такие советы, особенно если вы сами их не применяете?? И в духовке свекла за 25 минут НЕ испечется! Могу подсказать для наивных: есть вариант сварить быстро в микроволновке. Тут, да, можно минут за 25-30 испечь. Только надо наколоть или разрезать пополам свеклу, чтоб не взорвалась.
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