Женщина неожиданно перестала убирать и готовить - муж ответил бурной реакцией

Женщина неожиданно перестала убирать и готовить - муж ответил бурной реакцией
Фото: ru.depositphotos.com
Замужняя дама решила поделиться личным опытом с публикой

В мировом сообществе в последнее время весьма активно обсуждается вопрос равноправия мужчин и женщин. Некоторые придерживаются традиционных воззрений: мол, задача мужчины содержать семью, а женщина должна уделять больше времени дому. Другие убеждены, что все обязательства должны делиться поровну. О серьезном конфликте в этой сфере рассказала пользовательница популярного иностранного ресурса Reddit.

Женщина работает медицинской сестрой в больнице – сейчас ее труд особенно ценен, и работать приходится очень много. Так вышло, что несколько дней подряд она очень уставала и не находила времени для выполнения своих домашних обязательств. Сил интернет-пользовательницы хватало лишь на то, чтобы принять душ. После этого женщина ложилась спать.

Такое положение дел сильно расстроило ее супруга. Мужчина не хотел мириться с тем, что квартира зарастает грязной посудой, а из еды дома остались только полуфабрикаты. В итоге он вызвал супругу на серьезную беседу и сделал ей выговор. Мол, пора бы жене вернуться к своим обязанностям.

Однако женщина тоже была не из робкого десятка. Дама очень обиделась, что мужчина не ценит ее труд, и решила проучить его. Она вовсе перестала готовить и убираться, таким образом продемонстрировав, что без ее усилий жизнь супруга превратится в настоящее мучение. В итоге представитель сильного пола все понял, извинился перед возлюбленной и заявил, что отныне будет ценить ее старания.

Стоит отметить, что большинство комментаторов это поста встали на сторону женщины. Люди возмутились, что мужчина сам не хочет ухаживать за собой и домом, хотя давно мог бы научиться готовить.

К слову, ранее стало известно, какие блюда обожают российские звезды.

Источник: Reddit ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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