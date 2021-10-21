Запрет на "Солнцепек": почему украинские власти боятся российского кино

Создателей фильма внесли в черный список Киева

Министерство культуры и информационной политики Украины в очередной раз расширило черный список россиян по заявлению Службы безопасности страны. Перечень имен представлен на официальном сайте ведомства. Напомним, список впервые появился в 2015 году и в нем содержатся 227 имен.

Во вторник, 19 октября, в черный список лиц, якобы представляющих угрозу национальной безопасности Украины, попали создатели российского фильма "Солнцепек". Не исключено, что инициаторами выступили чиновники, придерживающиеся русофобных настроений. Дело в том, что действие ленты разворачивается под Луганском и рассказывает о геноциде русскоязычного населения. Главный герой в попытке спасти семью из зоны боевых действий становится водителем кареты скорой помощи и очевидцем варварских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.

Возможно, именно страх перед неприглядной правдой мог заставить украинскую сторону внести в черный список фамилию режиссера "Солнцепека" Максима Бриуса, а также продюсера и сценариста Генриха Кена, продюсера Сергея Щеглова, актеров Владимира Ильина и Михаила Вассербаума, операторов Владислава Гурчина, Александра Полагаева, Гарика Жамгаряна и кастинг-директора Елену Чижову. Фильм основан на реальных событиях и уже поразил горькой правдой российских зрителей. Они отмечали, что картина рассказывает жестко о том, что болит прямо сейчас. В этом состоит одна из ее главных ценностей и именно это может пугать официальную киевскую власть.

Можно сказать, отрицание всего русского в Украине происходит со времен распада СССР. Тотальная украинизация дает зеленый свет радикалам, которые отрицают языковое разнообразие и начинают управлять государством не самыми честными методами. Это управление кроется и в отношении Украины к ЛНР и ДНР – практически ежедневно в республиках наблюдается нарушение режима прекращения огня в виде обстрелов и взрывов.

Отметим, травле и критике подвергаются и другие деятели российской культуры. Причем заявления делают украинские националисты, например, представители организации "Правый сектор*" (признана экстремистской и запрещена в России). Одним из таких случаев стала критика со стороны руководителя одесского отделения движения Сергея Стрененко в адрес певиц Светланы Лободы и Ани Лорак. Он назвал исполнительниц "нечистью" и "предательницами" Украины. Причина кроется в том, что звезды анонсировали концерты в одесских клубах.

Возмущение со стороны украинцев вызвало и попадание в список певицы Валерии, исполнителей Филиппа Киркорова, Олега Газманова, Александра Розенбаума и других представителей российской эстрады. Все эти музыканты на протяжении долгих лет радовали жителей страны своим творчеством и попали в черный список из-за антироссийских настроений власти.