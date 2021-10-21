В Москве продлили срок бесплатного лекарственного обеспечения для сердечников

Собянин увеличил срок выделения бесплатных препаратов до двух лет

Московские власти предпринимают активные шаги, чтобы граждане могли быть обеспечены качественной медицинской помощью. В районах российской столицы открываются комфортные клиники, отвечающие всем современным требованиям. Горожане бесплатно получают лекарственные средства.

В частности, москвичи, страдающие мерцательной аритмией или гиперлипидемией, а также граждане, перенесшие инсульт или инфаркт миокарда, могут рассчитывать на безвозмездное лекарственное обеспечение. Мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок выделения бесплатных препаратов с одного года до двух.

Соответствующее постановление глава столичного региона подписал на заседании президиума правительства Москвы. Теперь жители города, перенесшие инсульт или острый инфаркт миокарда, могут рассчитывать на бесплатное обеспечение необходимыми лекарственными средствами в течение двух лет.

Действующая программа обеспечения бесплатными препаратами москвичей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, была принята два года назад. Согласно правилам, лекарства выдавались в течение одного года после постановки диагноза. Власти увеличили этот срок вдвое.

Естественно, препараты выделяются исключительно в соответствии с медицинскими показаниями, подтвержденными в лечебных учреждениях. За 2021 год безвозмездная помощь была оказана более 130 тысячам москвичей.