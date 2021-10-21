Москва выделила миллиард рублей на поддержку медицинских разработок

Деньги будут направлены на исследования в сфере диагностики и лечения заболеваний

Сегодня Москва ничуть не уступает мировым столицам по уровню медицинского обслуживания граждан. В городе открываются современные учреждения здравоохранения, отвечающие высоким стандартам комфорта. Власти делают все возможное для еще большего развития данной сферы, в том числе, за счет привлечения инновационных продуктов.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин выделил миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицинской сфере. Градоначальник подписал соответствующее постановление на заседании президиума столичного правительства. Это решение направлено на улучшение методов диагностики и лечения заболеваний.

Кроме того, столичные власти создали новые условия для привлечения молодых специалистов в систему здравоохранения города. Целевое финансирование, в целом, должно повысить качество медицинской помощи для москвичей, а также укрепить научный потенциал городских клиник.

Планируется выделить денежные средства из городского бюджета для финансирования коллективов специалистов из медицинских организаций государственной системы здравоохранения, разрабатывающих высокотехнологичные методы диагностики и лечения заболеваний. Власти поддержат проекты продолжительностью от одного года до трех лет.

Кроме того, специалисты смогут направить финансовую помощь на патентование разработок, их внедрении в сферу здравоохранения и размещении информации об инновациях в ведущих медицинских журналах.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил срок бесплатного лекарственного обеспечения граждан, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Москвичи смогут получать необходимые препараты в течение двух лет после постановки диагноза.