Аспиранты МГУ получили премию Сергея Сударикова

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Аспиранты кафедры аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ им. Ломоносова Егор Годенко и Сергей Корольков стали стипендиатами именной премии российского предпринимателя, выпускника мехмата МГУ Сергея Сударикова.

Конкурс среди претендентов на премию был открыт для аспирантов кафедры всех годов обучения. Главным критерием присуждения и последующего продления стипендии являются научные достижения соискателя. Они должны быть подтверждены публикациями в ведущих международных научных журналах, входящих в библиографические базы Web of Science и Scopus.

Егор Годенко учится на втором курсе аспирантуры. Его научные интересы связаны с моделированием распределения пылевой компоненты в гелиосфере Земли и астросферах других планет. Сергей Корольков – аспирант 1-го года обучения. Он занимается моделированием взаимодействия солнечного света с межзвездной средой.

Оба аспиранта имеют публикации в престижном журнале MNRAS (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society). Их исследования важны не только для развития науки, но могут быть применены и в космической отрасли.

По словам Сергея Сударикова, сегодня в России стало меньше молодых ученых. Во многом это связано с тем, что молодежь вынуждена выбирать между научной деятельностью и работой с целью финансового обеспечения себя и своей семьи.

"Стипендия талантливым исследователям призвана облегчить этот выбор",

– пояснил Сергей Судариков.

Ранее предприниматель, владелец ГК "Регион" и инвестор концерна "РОССИУМ", уже участвовал в проектах по поддержке отечественного образования. В 2020 году он выделил средства на инновационную школу "Новый взгляд" при МГИМО.