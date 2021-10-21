В Вологде простились с жестоко убитой 9-летней девочкой

Проводить ребенка в последний путь пришли многие местные жители

В Вологде похоронили жестоко убитую девятилетнюю девочку. Школьница стала жертвой женщины, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Тело ребенка будет покоиться на Козицынском кладбище. Проводить девочку в последний путь пришли многие местные жители, передает "Пятый канал". К могиле убитой несут цветы и игрушки.

Напомним, новость о пропаже школьницы появилась 16 октября. К поискам девочки подключились оперативники и волонтеры. Через два дня ее тело нашли в квартире 40-летней местной жительницы, которая имела проблемы с психикой.

По имеющейся версии, подозреваемая пригласила девочку к себе домой, после чего зарезала ее ножом. Женщину задержали. По факту убийства возбуждено уголовное дело.  

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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