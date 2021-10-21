Как и когда укрывать розы на зиму: советы садоводам

Как и когда укрывать розы на зиму: советы садоводам
Фото: Valery Lukyanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Выбор того или иного метода защиты зависит от вида растения

Осенью огородники и садоводы готовят участок к зимовке. Одним из важных дел в длинном списке того, что нужно успеть сделать до прихода холодов, является формирование укрытий для роз.

Важно соблюдать определенные нюансы, благодаря которым культура спокойно переживет зимний период.

Когда укрывать розы

Браться за дело нужно тогда, когда столбик термометра устойчиво будет держаться на отметке 0°C. В Центральной части России данный температурный период наступает примерно в конце октября – начале ноября.

Как правильно укрывать розы

Выбор того или иного метода зависит от вида растения.

1. Плетистые розы

Для начала необходимо провести обрезку. После удалите все листья, снимите плети с опор, соберите их в охапку и свяжите. Утеплите растения с помощью еловых или сосновых ветвей. Сверху положите спанбонд.

2. Кустовые розы

После обрезки кустовых роз приствольные круги необходимо обложить хвоей или опавшими листьями. Проведите окучивание побегов (желательно, чтобы слой почвы доходил до середины стеблей). Следующий шаг – изготовление специального укрытия из панелей. У вас должен получиться шалаш в виде перевернутой буквы V. В конце обтяните панели пленкой.

3. Букетные сорта роз

После проведения обрезки засыпьте веточки букетных сортов роз почвой или торфом. Над насыпью должна возвышаться небольшая часть растения.

4. Почвопокровные розы

Почвопокровные розы достаточно непривередливы. С ними не придется долго возиться. Их можно просто накрыть лапником. 

Ранее "Утро.News" рассказало, как правильно черенковать розы осенью. 


Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Польша нанесла первый удар по сертификации "Северного потока-2"

Варшава объявила, что континенту для поставок российского газа хватает уже имеющихся трубопроводов

Путин сделал печальный прогноз на будущее и обратился к другим странам

Продовольственный кризис будет только ухудшаться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1918 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей