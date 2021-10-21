Выбор того или иного метода защиты зависит от вида растения

Осенью огородники и садоводы готовят участок к зимовке. Одним из важных дел в длинном списке того, что нужно успеть сделать до прихода холодов, является формирование укрытий для роз.

Важно соблюдать определенные нюансы, благодаря которым культура спокойно переживет зимний период.

Когда укрывать розы

Браться за дело нужно тогда, когда столбик термометра устойчиво будет держаться на отметке 0°C. В Центральной части России данный температурный период наступает примерно в конце октября – начале ноября.

Как правильно укрывать розы

Выбор того или иного метода зависит от вида растения.

1. Плетистые розы

Для начала необходимо провести обрезку. После удалите все листья, снимите плети с опор, соберите их в охапку и свяжите. Утеплите растения с помощью еловых или сосновых ветвей. Сверху положите спанбонд.

2. Кустовые розы

После обрезки кустовых роз приствольные круги необходимо обложить хвоей или опавшими листьями. Проведите окучивание побегов (желательно, чтобы слой почвы доходил до середины стеблей). Следующий шаг – изготовление специального укрытия из панелей. У вас должен получиться шалаш в виде перевернутой буквы V. В конце обтяните панели пленкой.

3. Букетные сорта роз

После проведения обрезки засыпьте веточки букетных сортов роз почвой или торфом. Над насыпью должна возвышаться небольшая часть растения.

4. Почвопокровные розы

Почвопокровные розы достаточно непривередливы. С ними не придется долго возиться. Их можно просто накрыть лапником.

Ранее "Утро.News" рассказало, как правильно черенковать розы осенью.