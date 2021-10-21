Нельзя исключать из своего рациона курицу, индейку и баранину

Эксперты Роспотребнадзора выяснили, что определенная еда помогает замедлить старение организма. Чтобы дольше оставаться здоровыми и бодрыми, необходимо регулярно употреблять в пищу продукты, содержащие витамины А, С и Е, селен, кремний и другие полезные микроэлементы.

Какие продукты увеличивают продолжительность жизни

Среди овощей, замедляющих старение, можно выделить свеклу, капусту и помидоры. Также полезно периодически есть чеснок. Дело в том, что он содержит более двухсот активных компонентов, которые укрепляют иммунитет и снижают уровень сахара в крови.

К полезным ягодам относятся черника и арбуз. Эксперты заверяют, что некоторые фрукты тоже способны "омолаживать" организм. К ним относятся яблоки, авокадо, красный апельсин и манго.

Важно также есть мясо – курицу, индейку и баранину. Лучше отдавать предпочтение продуктам местного производства, говорится на сайте Роспотребнадзора.

Нельзя исключать из своего рациона "дикую" рыбу, такую как сардина, треска и анчоус. Данные виды подводных обитателей наиболее безопасны, поскольку не накапливают в себе вредные вещества из окружающей среды.

Чтобы отсрочить старость, необходимо употреблять в пищу бобовые. Они содержат в себе клетчатку, являющуюся залогом долголетия.

Если говорить о напитках, то предпочтение стоит отдавать травяному и зеленому чаям. Они благоприятно влияют на стенки сосудов, предотвращая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Замедлить старение организма помогут также ламинария, цельнозерновой хлеб и оливковое масло.

Ранее геронтолог Владимир Хавинсон поделился советами, как отсрочить старость.