Зима уже близко

На этой неделе в Москве пошел первый снег, который, впрочем, не задержался. Впрочем, погода сделала горожанам и гостям столицы, возможно, последний подарок в этом году. В четверг воздух прогрелся до +14°C, в пятницу столбики термометра покажут +13°C.

А вот на выходных, 23 и 24 октября, погода вновь ухудшится, отмечает "МИР24". Ожидается дождь со снегом, сильный ветер до 10 м/с. В субботу температура упадет до +9°C, а в воскресенье станет еще прохладнее – столбик термометра не поднимется выше +5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра.