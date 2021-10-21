Москвичам раскрыли прогноз погоды на выходные

Зима уже близко

На этой неделе в Москве пошел первый снег, который, впрочем, не задержался. Впрочем, погода сделала горожанам и гостям столицы, возможно, последний подарок в этом году. В четверг воздух прогрелся до +14°C, в пятницу столбики термометра покажут +13°C.

А вот на выходных, 23 и 24 октября, погода вновь ухудшится, отмечает "МИР24". Ожидается дождь со снегом, сильный ветер до 10 м/с. В субботу температура упадет до +9°C, а в воскресенье станет еще прохладнее – столбик термометра не поднимется выше +5°C, сообщается на сайте Гидрометцентра. 

Источник: Гидрометцентр ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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