Экс-лидер поведал о том, как в один из дней вдруг понял, что не может сделать ни шагу без посторонней помощи

Экс-президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев впервые поведал о своем приступе, котоый произошел с ним десять лет назад. Неприятный и опасный случай привел к тому, что политик оказался на операционном столе – пришлось делать операцию на позвоночнике. Это стало одной из причин, по которой политик сложил президентские полномочия.

Елбасы уточнил, что приступ произошел во время праздничного концерта, приуроченного к 8 марта. Он сам сидел в зрительских рядах, а после того, как встал, вдруг понял, что не может переставить ногу.

Назарбаев сразу оценил ситуацию и пригласил офицера охраны, чтобы тот помог ему добраться – схватил руку сотрудника своей службы безопасности, чтобы опереться.

"Сказал ему: давай потихоньку двигаться, чтобы люди не заметили. Зал полон тогда был. Так и удалось выйти. Проверил, оказалось, что проблема с позвонком. Как говорить народу? Работать нужно было, а уходить был тогда не готов. С преемником не был решен вопрос. Больный президент не может руководить страной. А страна страдать не должна", – высказался экс-президент в документальной картине "Штрихи к портрету".

В таком состоянии ему пришлось провести несколько сотен встреч. Однако после этой истории Назарбаеву ничем не приходилось болеть.

"Никогда об этом не говорил, пусть меня простят", – высказался Назарбаев.

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что во многом благодаря бывшему президенту Казахстана получило развите стратегическое партнерство Москвы и Нур-Султана. По мнению министра, последний инициировал договор между странами о добрососедских отношениях и союзничестве, который также предусматривал согласование во внешней политике.