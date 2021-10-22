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Стало известно, почему Елизавета II не вернулась домой после дневного обследования в частной клинике короля Эдварда VII.
Переночевать в больнице Ее Величество решила из-за того, что поздний час помешал ее возращению в Виндзор. Такие представили Букингемского дворца успокоили поклонников королевской семьи, отметив, что после обследования она "остается в хорошем настроении".
Последний раз в больнице монарх была в 2013 году. Тогда она страдала от гастроэнтерита, пишет Общественная служба новостей.
Ранее Елизавете II пришлось отказаться от любимой привычки.
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