Такое решение было принято ради удобства королевы

Стало известно, почему Елизавета II не вернулась домой после дневного обследования в частной клинике короля Эдварда VII.

Переночевать в больнице Ее Величество решила из-за того, что поздний час помешал ее возращению в Виндзор. Такие представили Букингемского дворца успокоили поклонников королевской семьи, отметив, что после обследования она "остается в хорошем настроении".

Последний раз в больнице монарх была в 2013 году. Тогда она страдала от гастроэнтерита, пишет Общественная служба новостей.

Ранее Елизавете II пришлось отказаться от любимой привычки.