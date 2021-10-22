Елизавету II госпитализировали: озвучена причина

Такое решение было принято ради удобства королевы

Стало известно, почему Елизавета II не вернулась домой после дневного обследования в частной клинике короля Эдварда VII. 

Переночевать в больнице Ее Величество решила из-за того, что поздний час помешал ее возращению в Виндзор. Такие представили Букингемского дворца успокоили поклонников королевской семьи, отметив, что после обследования она "остается в хорошем настроении". 

Последний раз в больнице монарх была в 2013 году. Тогда она страдала от гастроэнтерита, пишет Общественная служба новостей

Ранее Елизавете II пришлось отказаться от любимой привычки. 

Источник: Sky News ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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