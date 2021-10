Джо Байден с поразительным постоянством выставляет сам себя в невыгодном свете. Особенно часто президент конфузится в те моменты, когда на него направлены множество камер. Вот и в этот раз президент удивил американцев своей необычной позой во время встречи с избирателями.

Пока ведущий читал вопрос о темпах инфляции в Соединенных Штатах, демократ неожиданно для всех согнул руки в локтях, а после крепко сжал кулаки. В таком положении он пробыл несколько секунд, а после встал нормально.

Видео появилось в "Твиттере" телеканала CNN.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa