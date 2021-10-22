Американский президент вновь угодил в неловкую ситуацию

Джо Байден с поразительным постоянством выставляет сам себя в невыгодном свете. Особенно часто президент конфузится в те моменты, когда на него направлены множество камер. Вот и в этот раз президент удивил американцев своей необычной позой во время встречи с избирателями.

Пока ведущий читал вопрос о темпах инфляции в Соединенных Штатах, демократ неожиданно для всех согнул руки в локтях, а после крепко сжал кулаки. В таком положении он пробыл несколько секунд, а после встал нормально.

Видео появилось в "Твиттере" телеканала CNN.

President Biden says he expects gas prices will stay high until 2022.



“I don’t see anything that’s going to happen in the meantime that’s going to significantly reduce gas prices” #BidenTownHall https://t.co/2a7F6JKm0H pic.twitter.com/EOxLdHIgYa — CNN (@CNN) October 22, 2021

Пользователи социальных сетей тут же распространили видео, в очередной раз высмеяв своего национального лидера. Комментаторы тут же попыталась предположить, почему Байден так резко сменил позу, а после сделал вид, что ничего необычного не произошло.

"Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет", "Что, черт возьми, он делает со своими руками?", "Почему он притворяется, что ведет машину, в то время как с ним разговаривают?", "Почему Байден стоит так, словно есть невидимый подиум", "Джо, застывающий в этих позах, действительно странен", "Если бы мне пришлось угадывать, он думает, что держит по рожку мороженого в каждой руке",

– написали под видео.

Ранее Байден стал жертвой злой насмешки юных сторонников Трампа.