"Хочет в туалет": Байден застыл в странной позе во время выступления

"Хочет в туалет": Байден застыл в странной позе во время выступления
Джо Байден. Фото: CNP/AdMedia/www.globallookpress.com
Американский президент вновь угодил в неловкую ситуацию

Джо Байден с поразительным постоянством выставляет сам себя в невыгодном свете. Особенно часто президент конфузится в те моменты, когда на него направлены множество камер. Вот и в этот раз президент удивил американцев своей необычной позой во время встречи с избирателями. 

Пока ведущий читал вопрос о темпах инфляции в Соединенных Штатах, демократ неожиданно для всех согнул руки в локтях, а после крепко сжал кулаки. В таком положении он пробыл несколько секунд, а после встал нормально. 

Видео появилось в "Твиттере" телеканала CNN. 

Пользователи социальных сетей тут же распространили видео, в очередной раз высмеяв своего национального лидера. Комментаторы тут же попыталась предположить, почему Байден так резко сменил позу, а после сделал вид, что ничего необычного не произошло. 

"Мой ребенок делает то же самое, когда хочет в туалет", "Что, черт возьми, он делает со своими руками?", "Почему он притворяется, что ведет машину, в то время как с ним разговаривают?", "Почему Байден стоит так, словно есть невидимый подиум", "Джо, застывающий в этих позах, действительно странен", "Если бы мне пришлось угадывать, он думает, что держит по рожку мороженого в каждой руке", 

– написали под видео. 

Ранее Байден стал жертвой злой насмешки юных сторонников Трампа. 

Источник: "Твиттер" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость320637
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