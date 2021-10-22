В Москве организуют бесплатные онлайн-курсы по бизнесу для мам

В Москве организуют бесплатные онлайн-курсы по бизнесу для мам
Фото: pixabay.com
Дистанционный курс пройдет с 25 октября по 25 ноября на базе "Технограда"

Участницам бесплатных онлайн-занятий  расскажут о тонкостях тайм-менеджмента в бизнесе и о том, как организовать собственное дело без больших денежных затрат. Слушательниц курса "СамозанятаЯ в своем любимом деле" также научат проводить рекламную кампанию. 

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" ждет всех желающих пройти дистанционное обучение 25 октября. Занятия продлятся месяц. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте авторского практикума.

Уникальная программа разработана специалистами центра развития карьеры "Технограда" в рамках городского проекта "Мама онлайн" и включает в себя семь занятий, в ходе которых женщин познакомят со всеми этапами организации бизнеса. В качестве экспертов выступят Оксана Шарая, сертифицированный коуч ICC по женским стартапам, и Надежда Мирова, налоговый консультант.

Глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин подчеркнул, что бесплатный курс пользуется большой популярностью у горожан. Занятия организовывают уже в третий раз.

"Предыдущие потоки показали большой интерес к теме: на них зарегистрировались более 400 человек. Программа помогает начинающим предпринимательницам открыть свое дело. На лекциях слушательницы получат практическую пошаговую инструкцию по превращению любимого хобби в успешный бизнес-проект", – отметил чиновник. 

Источник: Официальный сайт Мэра Москвы ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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