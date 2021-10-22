На Украине доказали право на Русь

На Украине доказали право на Русь
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеПутин напомнил Меркель и Макрону про адекватность - Лавров
Идея переименования государства находит в Незалежной новых сторонников

Нынешняя Россия не имеет никакого права на свое название, поскольку оно исторически принадлежит Украине. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в пятницу, 22 октября.

По его словам, в летописях и других письменных источниках название "Русь" не использовалось ни в отношении Новгорода, ни в отношении Суздаля. Так говорили только про территорию, где сейчас располагаются центральные области Незалежной, а с 12 века это название распространилось на земли Галицко-Волынского княжества, то есть нынешней западной Украины.

"Это и есть Русь", – подчеркнул Дробович. Москва же, по его мнению, попросту украла у Киева историю.

"Россия пыталась это наследие себе присвоить и, собственно, это и сделала",

– приводит РИА "Новости" слова украинского деятеля. По его оценке, России удалось реализовать свой план, поскольку у Незалежной не было "политической государственности" и заступиться за нее было некому.

 Ранее советник главы офиса президента в Киеве Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь, чтобы выбить у России почву из-под ног. Впрочем, на чиновника обрушился такой шквал критики на родине, что ему пришлось публично отказаться от своей инициативы. В России же, напротив, подкинули украинскому деятелю новую идею.

Источник: РИА Новости
Николай ВИКТОРОВ
Гость324034
Пожаловаться Ответить
Не ну точно больные на все тело, не только на голову. Скоро замерзнут зимой, проблем даже выше высших крыш в экономике, а они... Неужели реально такие дебилы ?
М
Пожаловаться Ответить
вам же сказали кто вы - укрусь
Гость323319
Пожаловаться Ответить
Кроме как больные на голову больше сказать не чего.
ГостьТрынсь
Пожаловаться Ответить
Русь так Русь. Вперёд в средневековье!
Гость320692
Пожаловаться Ответить
<цензура>.... Ну не дибилы же. Хотя в общем я ничего против не имею. Пусть тогда нацикам это объяснят и велком в семью братских русских народов.
Гость322770
Пожаловаться Ответить
не Русь, а Речь Посполитая вам название
1
новости партнеров

"Проглотит или нет?": Израиль отправил дерзкое послание Путину

Страна продолжает вести агрессивную политику в Сирии

В НАТО заявили о готовности применить оружие против России

Министр обороны Германии призвала защитить членов альянса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1920 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей