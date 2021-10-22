Идея переименования государства находит в Незалежной новых сторонников

Нынешняя Россия не имеет никакого права на свое название, поскольку оно исторически принадлежит Украине. Об этом заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович в пятницу, 22 октября.

По его словам, в летописях и других письменных источниках название "Русь" не использовалось ни в отношении Новгорода, ни в отношении Суздаля. Так говорили только про территорию, где сейчас располагаются центральные области Незалежной, а с 12 века это название распространилось на земли Галицко-Волынского княжества, то есть нынешней западной Украины.

"Это и есть Русь", – подчеркнул Дробович. Москва же, по его мнению, попросту украла у Киева историю.

"Россия пыталась это наследие себе присвоить и, собственно, это и сделала",

– приводит РИА "Новости" слова украинского деятеля. По его оценке, России удалось реализовать свой план, поскольку у Незалежной не было "политической государственности" и заступиться за нее было некому.

Ранее советник главы офиса президента в Киеве Алексей Арестович предложил переименовать Украину в Русь, чтобы выбить у России почву из-под ног. Впрочем, на чиновника обрушился такой шквал критики на родине, что ему пришлось публично отказаться от своей инициативы. В России же, напротив, подкинули украинскому деятелю новую идею.

