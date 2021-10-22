Вырастут злопамятными и грубыми: как не стоит называть детей

Вырастут злопамятными и грубыми: как не стоит называть детей
Фото: martin schrampf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В "черный список" экспертов попали три имени

Некоторые исследователи считают, что то или иное имя способно повлиять на судьбу человека. Поэтому к вопросу "Как назвать будущего ребенка?" нужно подходить максимально ответственно.

Эксперты назвали два мужских и одно женское имя, которые "превращают" своего обладателя в злопамятного и грубого человека.

Станислав

С самого детства мальчик с этим именем является раздражительным и вспыльчивым. Даже несущественная мелочь может вывести его из себя. Если что-то идет вразрез с желаниями Станислава – ждите скандала. Носитель этого имени будет часто срываться на окружающих и впоследствии жалеть о своем поведении, передает "Пятый канал".

Тарас

Имя Тарас наделяет своего обладателя резкостью и прямолинейностью. Этот человек не будет пытаться сгладить острые углы. Он готов высказать все, что думает по поводу того или иного вопроса. Тарас любит контролировать ситуацию и подавлять окружающих своей властностью. Интересен тот факт, что в переводе с древнегреческого это имя означает "смутьян".  

Карелия

Карелия – достаточно редкое и красивое женское имя, от которого "веет" нежностью и хрупкостью. Однако это не так. Девочка, получившая данное имя, вырастет очень злопамятной и раздражительной. Тому, кто посмел ее обидеть – несдобровать. Если родители будут уделять Карелии мало внимания, она станет деспотичной и жестокой. 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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