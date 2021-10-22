К счастью, никто не пострадал

В пятницу, 22 октября, сильный ветер повредил мерлоны на стенах московского Кремля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мерлоны – это так называемые зубцы на кремлевской стене. При падении строительные леса, возведенные на кирпичном сооружении, сорвали несколько выступов.

К счастью, никто не пострадал. В Сети появились фотографии и видео с моментом падения строительных лесов.

"Ты только посмотри – вот это ветер!" – произнес шокированный автор одной из видеозаписей.

Другой очевидец произошедшего отметил, что территория Красной площади и так достаточно продуваемая. Начавшийся ураган застал всех врасплох.

Представители ФСО РФ подтвердили, что в столице действительно реконструировали кремлевскую стену.