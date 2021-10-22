Ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля – видео

Ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля – видео
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
К счастью, никто не пострадал

В пятницу, 22 октября, сильный ветер повредил мерлоны на стенах московского Кремля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мерлоны – это так называемые зубцы на кремлевской стене. При падении строительные леса, возведенные на кирпичном сооружении, сорвали несколько выступов.

К счастью, никто не пострадал. В Сети появились фотографии и видео с моментом падения строительных лесов.

"Ты только посмотри – вот это ветер!" – произнес шокированный автор одной из видеозаписей. 

Другой очевидец произошедшего отметил, что территория Красной площади и так достаточно продуваемая. Начавшийся ураган застал всех врасплох. 

Представители ФСО РФ подтвердили, что в столице действительно реконструировали кремлевскую стену. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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