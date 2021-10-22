Жители трех регионов России остались без электричества

Причина кроется в неблагоприятных погодных условиях

Массовые отключения электроэнергии зафиксировали в нескольких регионах России. Без света остались люди, живущие в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство энергетики РФ. Причиной неудобств стали неблагоприятные погодные условия.

Неизвестно, взята ли данная ситуация под контроль.  

Из-за риска новых неполадок энергетиков, представляющих Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа, перевели в режим повышенной готовности.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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