Причина кроется в неблагоприятных погодных условиях

Массовые отключения электроэнергии зафиксировали в нескольких регионах России. Без света остались люди, живущие в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.

Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство энергетики РФ. Причиной неудобств стали неблагоприятные погодные условия.

Неизвестно, взята ли данная ситуация под контроль.



Из-за риска новых неполадок энергетиков, представляющих Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа, перевели в режим повышенной готовности.

