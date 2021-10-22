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Массовые отключения электроэнергии зафиксировали в нескольких регионах России. Без света остались люди, живущие в Ленинградской, Новгородской и Псковской областях.
Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Министерство энергетики РФ. Причиной неудобств стали неблагоприятные погодные условия.
Неизвестно, взята ли данная ситуация под контроль.
Из-за риска новых неполадок энергетиков, представляющих Центральный,
Северо-Западный и Уральский федеральные округа, перевели в режим повышенной
готовности.
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