Запасов в стране уже не осталось, считает политик

Текущая ситуация с угольными запасами на украинских электростанциях катастрофична – стране грозят веерные отключения. Такое заявление сделал бывший глава Министерства энергетики Алексей Оржель.

По словам политика, запасов крайне мало, а планы Минэнерго по закупке необходимых объемов не соответствуют реальности. Если же говорить о запасах природного газа в хранилищах, то действующая администрация уже перешагнула критический порог.

В настоящее время, указал Оржель в эфире 4 канала, на угольных складах местных электростанций остается менее ста тысяч тонн, в то время как необходимый показатель должен составлять 2,7 млн тонн угля.

"Это уже даже не то что критично, это уже означает веерные отключения", – высказался экс-глава Министерства энергетики Украины.

Оржель полагает, что вечные разговоры о законтрактованных 4 миллионах тонн не помогут делу, однако указанные объемы присутствуют в планах энергетического ведомства.

"Когда я возглавлял Минэнерго, я собирал аналитику и данные по каждой точке, по железным дорогам. Не просто так имеются две позиции: законтрактованные и реальные объемы на складах теплоэлектростанций", – сообщил Оржель.

По информации украинской службы "Би-би-си", веерные отключения станут следствием не только дефицита угля, но и невозможности подключения ТЭС во время пиков потребления. В энергосистеме страны отсутствуют резервы для выхода из внештатных ситуаций, таких как срабатывание системы защиты в случае аварии, которая приводит к отключению блока на тысячу мегаватт. Однако в Минэнерго заявили, что вопрос об ограничении потребления на повестке не стоит.