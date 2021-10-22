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Ура-патриоты Незалежной не смогли пройти мимо такого события, как сегодняшний ураган в Москве и поврежденный из-за этого зубец стены Кремля.
Так, известный своими скандальными заявлениями депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сразу нашел "виновника" происшествия.
"Агент СБУ Ветер знает свое дело", – написал в телеграм-канале политик-хамелеон, прицепив к посту соответствующее видео с Красной площади.
Подписчики поджигателя одесского Дома профсоюзов с радостью восприняли данное сообщение, позлорадствовав в комментариях и обнаружив в природном инциденте начало "развала" России (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Это просто праздник какой-то!!!", "Символічно. Початок розвалу РФії", "Висилайте агента "Ураган"", "Можна дивитися на це безкінечно!", "Ярош знову", "Це наша модифікація Урагану".
Громким заголовком по поводу происшествия в центре столицы России отметился УНИАН: "Пробил час: Кремль начал разрушаться от ураганного ветра в Москве".
Как с сарказмом заявила российская телеведущая Ольга Скабеева, "урагану в Москве присвоено звание Героя Украины".
Напомним, ранее в пятницу, 22 октября, на российскую столицу налетел сильный ветер, который повредил мерлоны на стенах Кремля. При падении строительные леса, возведенные на кирпичном сооружении, сорвали несколько выступов.
Между тем, как указали изданию "Подъем" в отделе по связям с прессой Федеральной службы охраны это уже далеко не первый случай, когда природные стихии наносят ущерб главной архитектурной достопримечательности Москвы.
"В 90-е годы ураган был, были повреждены мерлоны, которые выходят на Кремлевскую набережную, и крышу с 1-го корпуса сносило в 2008 году", – напомнили в ведомстве и отметили, что нынешний ущерб оценят реставраторы.
Добавим, в 2017 году также вследствие урагана была снесена часть крыши Сенатского дворца в Кремле. И тогда украинские патриоты смеялись и злорадствовали над этим, предполагая, что это некий дурной знак для России.
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