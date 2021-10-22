"Это не деменция": профайлер объяснил странную позу Байдена

"Это не деменция": профайлер объяснил странную позу Байдена
Джо Байден. Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Эксперт считает, что американский лидер пытался сконцентрировать внимание

В пятницу, 22 октября, по Интернету распространилось видео, на котором президент США Джо Байден застыл в забавной позе. Это произошло во время его встречи с избирателями. Пользователи Сети по традиции создали мемы с хозяином Овального кабинета и придумали свои версии произошедшего. Профайлер и врач-психиатр Алексей Филатов оценил телодвижения американского лидера и вынес свой "вердикт".

В какой-то момент, слушая вопрос ведущего, глава Белого дома согнул руки в локтях, а после крепко сжал кулаки. В такой странной позе он простоял пару секунд, а после очнулся.

По словам Филатова, Байден таким образом пытался сконцентрироваться. Эксперт обратил внимание на преклонный возраст демократа. Ведь чем человек старше, тем сложнее ему вникнуть в суть дела.

На фоне интенсивной усталости, которая сопровождает 78-летнего президента США, довольно непросто схватывать информацию на лету. А такие действия, как сгибание рук и сжатие кулаков, помогают сконцентрировать внимание, передает "Газета.ру".

"Это не какая-нибудь неврология, не деменция", - заверил Алексей.

Врач-психиатр добавил, что ничего страшного или странного не произошло. Поэтому бурная реакция на позу Байдена не совсем уместна.

Филатов согласился с тем фактом, что у хозяина Овального кабинета имеются проблемы со здоровьем, однако его недавняя "выходка" никак к этому не относится. 

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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