В аэропортах Москвы задержали или отменили более 20 рейсов

Пассажирам пришлось менять свои планы

Ураганный ветер внес коррективы в работу трех столичных аэропортов – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Из-за непогоды пришлось изменять расписание полетов.

Почти 20 рейсов, по информации на 22 октября, были задержаны или отменены. Об этом сообщает РИА "Новости".

К 15:53 по московскому времени во "Внуково" задержали три рейса. В "Домодедово" вылететь позже пришлось пассажирам двух рейсов, один был отменен.

В "Шереметьево" наблюдалась самая напряженная ситуация. Два рейса задержали, а 11 – отменили, передает МИР24.

Ранее стало известно о том, что ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля.