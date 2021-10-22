В аэропортах Москвы задержали или отменили более 20 рейсов

Пассажирам пришлось менять свои планы

Ураганный ветер внес коррективы в работу трех столичных аэропортов – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Из-за непогоды пришлось изменять расписание полетов.

Почти 20 рейсов, по информации на 22 октября, были задержаны или отменены. Об этом сообщает РИА "Новости".

К 15:53 по московскому времени во "Внуково" задержали три рейса. В "Домодедово" вылететь позже пришлось пассажирам двух рейсов, один был отменен.

В "Шереметьево" наблюдалась самая напряженная ситуация. Два рейса задержали, а 11 – отменили, передает МИР24.  

Ранее стало известно о том, что ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа

Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

Немецкий журналист нашел для Европы способ "противостоять" России

Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей