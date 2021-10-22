В аэропортах Москвы задержали или отменили более 20 рейсов

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Ураганный ветер внес коррективы в работу трех столичных аэропортов – "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево". Из-за непогоды пришлось изменять расписание полетов.
Почти 20 рейсов, по информации на 22 октября, были задержаны или отменены. Об этом сообщает РИА "Новости".
К 15:53 по московскому времени во "Внуково" задержали три рейса. В "Домодедово" вылететь позже пришлось пассажирам двух рейсов, один был отменен.
В "Шереметьево" наблюдалась самая напряженная ситуация. Два рейса задержали, а 11 – отменили, передает МИР24.
Ранее стало известно о том, что ураганный ветер в Москве повредил стену Кремля.
Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива
Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он