Незалежная входит в число стран, которые не обеспечены водными ресурсами

Украинский депутат Александр Колтунович сообщил о нехватке питьевой воды в Незалежной. Его слова прозвучали в ходе пленарного заседания Верховной рады, трансляцию которого вел телеканал "Рада".

Политик отметил, что во многих украинских городах качество водопроводной воды оставляет желать лучшего – она попросту непригодна для использования. Проблема обострилась до такой степени, что в стране заговорили о дефиците питьевой воды.

Колтунович назвал один из вариантов решения проблемы. Для этого необходимо профинансировать общегосударственную целевую программу "Питьевая вода Украины".

Депутат сослался на данные исследований Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины. В соответствии с проведенным анализом, "практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению".

По словам Александра, Незалежная входит в число стран, которые не обеспечены водными ресурсами в расчете на одного человека.

Ранее на Украине начали жаловаться на качество газа. Местные жители сетовали на то, что голубое топливо греет значительно хуже, а также обладает неприятным запахом.

В итоге украинцы нашли причину резкого ухудшения качества данного ресурса. Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Потапенко заявил, что всему виной – "грязный" российский газ, который смешивается с "высококачественным" украинским голубым топливом.