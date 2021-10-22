На Украине забили тревогу из-за проблем с питьевой водой

На Украине забили тревогу из-за проблем с питьевой водой
Фото: depositphotos.com
Незалежная входит в число стран, которые не обеспечены водными ресурсами

Украинский депутат Александр Колтунович сообщил о нехватке питьевой воды в Незалежной. Его слова прозвучали в ходе пленарного заседания Верховной рады, трансляцию которого вел телеканал "Рада".

Политик отметил, что во многих украинских городах качество водопроводной воды оставляет желать лучшего – она попросту непригодна для использования. Проблема обострилась до такой степени, что в стране заговорили о дефиците питьевой воды.

Колтунович назвал один из вариантов решения проблемы. Для этого необходимо профинансировать общегосударственную целевую программу "Питьевая вода Украины".

Депутат сослался на данные исследований Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины. В соответствии с проведенным анализом, "практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению".

По словам Александра, Незалежная входит в число стран, которые не обеспечены водными ресурсами в расчете на одного человека.

Ранее на Украине начали жаловаться на качество газа. Местные жители сетовали на то, что голубое топливо греет значительно хуже, а также обладает неприятным запахом.

В итоге украинцы нашли причину резкого ухудшения качества данного ресурса. Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Потапенко заявил, что всему виной – "грязный" российский газ, который смешивается с "высококачественным" украинским голубым топливом. 

Источник: Телеканал Рада ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость321216
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Когда что-то течет по ржавым трубам, оно не только вонять начнет, а скоро вывалится из крана, назовет папой и будет дендриды тянуть
ГостьПророк
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Вот уже и с водой беда,а газ российский хохлы сами своей мочой разбавляют,так же как и днепровскую воду,хотя она идет из России,а у нас с качеством воду все в порядке,очистные сооружения работают,а в Украине они давно пришли в негодность. Ищите вред в себе!!!
Вовка Шилов 0505707696
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На УРине забили тревогу из-за проблем с питьевой водой...<цензура>-<цензура>-<цензура>! Будут укроСКОТЫ из луж и свинячью мочу пить, всё равно подыхать очень скоро!
Если в кране нет воды, значит, выпили ЖИДы!
Если в кране есть вода, укроЖИД на.сал туда!
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