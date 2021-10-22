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Украинский депутат Александр Колтунович сообщил о нехватке питьевой воды в Незалежной. Его слова прозвучали в ходе пленарного заседания Верховной рады, трансляцию которого вел телеканал "Рада".
Политик отметил, что во многих украинских городах качество водопроводной воды оставляет желать лучшего – она попросту непригодна для использования. Проблема обострилась до такой степени, что в стране заговорили о дефиците питьевой воды.
Колтунович назвал один из вариантов решения проблемы. Для этого необходимо профинансировать общегосударственную целевую программу "Питьевая вода Украины".
Депутат сослался на данные исследований Института коллоидной химии и химии воды НАН Украины. В соответствии с проведенным анализом, "практически во всех городах Украины вода непригодна к употреблению".
По словам Александра, Незалежная входит в число стран, которые не обеспечены водными ресурсами в расчете на одного человека.
Ранее на Украине начали жаловаться на качество газа. Местные жители сетовали на то, что голубое топливо греет значительно хуже, а также обладает неприятным запахом.
В итоге украинцы нашли причину резкого ухудшения качества данного ресурса. Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Потапенко заявил, что всему виной – "грязный" российский газ, который смешивается с "высококачественным" украинским голубым топливом.
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Если в кране нет воды, значит, выпили ЖИДы!
Если в кране есть вода, укроЖИД на.сал туда!