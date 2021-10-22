Раздражающие люди получают некачественный фастфуд

Сотрудник McDonald's из США рассказал, как он готовит картофель фри клиентам, которые ведут себя очень грубо. Речь идет о тех посетителях, которые требуют сделать для них свежие картофельные кусочки.

Ролик появился на платформе "ТикТок". На видео запечатлен момент, как работник ресторана быстрого питания с помощью специальной лопатки перекладывает картошку в корзину для фритюрницы. После этого он окунает продукт в лоток, наполненный старым кипящим маслом.

Судя по цвету и образовавшейся на поверхности пене, качество масла оставляет желать лучшего. Таким неприятным способом можно разогреть холодный картофель, вернув ему привлекательный внешний вид.

Ролик набрал более 113 тысяч лайков и почти 3600 комментариев.

Сотрудник McDonald's отметил – чтобы не получить вот такой "сюрприз", нужно обращаться к работникам заведения вежливо, а не бросать им в лицо грубые выражения.

После увиденного некоторые заявили, что откажутся от походов в данный ресторан быстрого питания. Другие же написали – ждать того, что в подобном заведении вас накормят свежей качественной пищей, крайне неразумно, передает издание Daily Dot.

Ранее стюардесса Шон Кэтлин рассказала о тайном способе мести хамящим пассажирам. Когда приходило время разносить напитки, бортпроводница клала в стаканы раздражающих людей как можно больше кубиков льда.