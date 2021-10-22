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Сотрудник McDonald's из США рассказал, как он готовит картофель фри клиентам, которые ведут себя очень грубо. Речь идет о тех посетителях, которые требуют сделать для них свежие картофельные кусочки.
Ролик появился на платформе "ТикТок". На видео запечатлен момент, как работник ресторана быстрого питания с помощью специальной лопатки перекладывает картошку в корзину для фритюрницы. После этого он окунает продукт в лоток, наполненный старым кипящим маслом.
Судя по цвету и образовавшейся на поверхности пене, качество масла оставляет желать лучшего. Таким неприятным способом можно разогреть холодный картофель, вернув ему привлекательный внешний вид.
@dresav92
##Stop being rude♬ original sound - Deandre Byars
Ролик набрал более 113 тысяч лайков и почти 3600 комментариев.
Сотрудник McDonald's отметил – чтобы не получить вот такой "сюрприз", нужно обращаться к работникам заведения вежливо, а не бросать им в лицо грубые выражения.
После увиденного некоторые заявили, что откажутся от походов в данный ресторан быстрого питания. Другие же написали – ждать того, что в подобном заведении вас накормят свежей качественной пищей, крайне неразумно, передает издание Daily Dot.
Ранее стюардесса Шон Кэтлин рассказала о тайном способе мести хамящим пассажирам. Когда приходило время разносить напитки, бортпроводница клала в стаканы раздражающих людей как можно больше кубиков льда.
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