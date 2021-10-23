Экс-президент отказывается лечиться у местных врачей

Бывший президент Грузии, экс-лидер и основатель "Единого национального движения" Михаил Саакашвили имеет серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщил личный врач заключенного политика Николоз Кипшидзе, результаты крови пациента явно оставляют желать лучшего. Саакашвили голодает уже три недели – с момента, когда он объявил о голодовке в момент задержания, прошел 21 день.

Один из показателей, указал Николоз, весьма тревожен. Однако неизвестно, о каком именно анализе идет речь. Саакашвили сделали переливание – процедура прошла успешно. Медицинский персонал учреждения с бригадой реанимобиля оказали представителям Саакашвили помощь, сообщает "Спутник".

"Пока что все хорошо. Процедура прошла в полевых условиях, медицинская комната в тюрьме для этого не предназначена. Саакашвли необходимо лечение в клинике", – заявил доктор.

Кипшидзе указал, что бывший президент Грузии отказывается проходить лечение в тюремной клинике. Сам медик тоже рекомендует пациенту воздержаться от принятия этого решения. В настоящее время состояние Саакашвили можно считать удовлетворительным, добавил он.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан местными правоохранительными органами 1 октября. В Грузии фигурант проходит сразу по нескольким уголовным делам, в конце месяца ему также предъявили обвинение в незаконном пересечении госграницы, в рамках которого политику грозит до пяти лет тюремного заключения.

Недавно в Сети появилось видео с незаконным пересечением Саакашвили госграницы Грузии.