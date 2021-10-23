Несколько неверных шагов – и урожая не видать

Такую полюбившуюся российским дачникам культуру, как слива, сложно назвать неприхотливым растением. Огородникам частенько приходится сталкиваться с внезапным опаданием цветов или уже почти созревших слив. Также фрукт неожиданно может начать загнивать прямо на дереве. А бывает, что долгожданный урожай оказывается совсем не вкусным.



При этом опытные садоводы знают, что таким образом слива может "мстить" за неправильный уход. Есть несколько ошибок, которые способны перечеркнуть все труды и лишить дачника урожая.

Вода

Слива остро нуждается в качественном и регулярном поливе. Как только наступает даже непродолжительная засуха – пиши пропало. В таком случае дерево быстро избавится от цветов, завязей или недозрелых фруктов. Дело в том, что корни находятся недалеко от поверхности земли – они не могут дотянуться до сохраняющейся на глубине влаги, и в засуху растение сильно страдает. Спасением станет мульчирование приствольного круга дерева.

Также нельзя слишком сильно поливать сливу. В таком случае могут развиться болезни и весь урожай сгниет.

Мороз

Слива относится к морозостойким культурам, однако резкие перепады температур могут нанести сокрушительный удар по дереву. Если растение из-за внезапного потепления "проснется" раньше времени, на хороший урожай рассчитывать не стоит – при очередном наступлении морозов почки погибнут. Специалисты советуют осенью проводить влагозарядный полив, а до наступления заморозков укрыть приствольный круг дерева.

Удобрение

Помимо стандартного набора из фосфора, азота и калия, нужно помнить о кальции. Слива очень нуждается в этом веществе и без него вряд ли порадует дачника урожаем.

Почва

Сливе противопоказан кислый грунт. Тяжелая и глинистая почва также плохо подходит для этого растения. Так что при посадке дерева нужно тщательно продумать место, где его расположить.

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