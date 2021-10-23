На фоне буйства пандемии слова святой выглядят особенно жутко

Святая Матрона Московская является самой знаменитой ясновидящей прошлого века. Провидица жила относительно недавно и до наших дней дошло немало свидетельств о ее мистических возможностях. К сожалению, прогноз предсказательницы на будущий год оставляет желать лучшего.



Святая была уверена, что в 2022-м году мировое сообщество ждет страшная катастрофа. По словам Матроны, люди во всех странах начнут массово гибнуть. Причинами таких бедствий ясновидящая назвала алчность и жестокость, которые воцарятся в людских сердцах.

Будущее представлялось Матроне Московской настолько безрадостным, что она искренне посочувствовала людям, которым выпало дожить до этого момента. Святая призвала всех поработать над собственными душами и очиститься от скверных мыслей. Только так, по ее мнению, можно спастись от погибели.

Ясновидящая предсказала, что в какой-то момент человечество окажется перед сложным выбором: взять "хлеб" или "крест". Те, кто поступят неправильно, начнут гибнуть "без войны".

Прорицательница особо отметила, что беда охватит землю без вооруженных конфликтов: смертность резко подскочит не из-за войны, а от чего-то другого.

Недавно "Утро.ру" публиковало список знаков зодиака, которым повезет в будущем году. Среди счастливчиков оказались Козероги и Рыбы.