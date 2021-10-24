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Англоязычная блогерша решила поделиться своим опытом в вопросе стирки вещей. Женщина посвятила отдельную публикацию в социальной сети простыням. Она утверждает, что эту деталь постельных принадлежностей необходимо стирать не реже одного раза в неделю.
Иностранка уверена, что большинство людей неправильно подходят к вопросу очистки простыней от загрязнений. Блогерша разработала собственную схему стирки постельного белья и опубликовала ее в общем доступе.
Женщина заверяет, что в качественной чистке постельных принадлежностей не обойтись без уксуса и соды. Она еженедельно отправляет простыни в стиральную машинку и добавляет несколько дополнительных ингредиентов в отсек для порошка. Помимо обычного средства, в машинку нужно засыпать одну четвертую стакана соды и одну четвертую стакана уксуса. Также блогерша добавляет несколько капель эфирного масла лаванды.
Женщина уверяет, что сода способна глубоко очистить простыни, а уксус делает их более мягкими. Масло наполняет постельное белье приятным свежим ароматом.
Стоит отметить, что лайфхак блогерши пришелся по вкусу интернет-пользователям. Ролик набрал больше миллиона просмотров.
@refinedliving
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