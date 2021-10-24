Власти приняли решение о внеплановых мерах поддержки

Отдельные категории пенсионеров в России в ноябре могут рассчитывать на повышение пенсий. Прежде всего, увеличение выплат коснется тех, кто достиг восьмидесятилетнего возраста, а также бывших летчиков с шахтерами. Об этом рассказала эксперт, замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.

По словам специалиста, повышение пенсионных выплат в Российской Федерации стоит разделить на плановое и внеплановое. Первый вариант предполагает выделение средств и перерасчеты, заложенные в государственную казну и закрепленные в российском законодательстве. Во втором случае речь илет о срочных мерах поддержки для лиц пенсионного возраста.

В этом году страховые выплаты для пенсионера соствляют 6044 рубля. В ноябре категория, достигшая месяцем ранее восьмидесятилетнего возраста, будет получать пособия в двойном размере – они составят уже 12 тысяч рублей. Средства будут начисляться в конце месяца, следующего после месяца дня рождения. Григорьева уточнила, что в этом случае власти приняли решение о внеплановых выплатах.

Действующий закон, пояснила специалист, не предусматривает индексации для работающих пенсионеров. Однако если россиянин завершил работу в 2021 году и уволился не ранее июля, он может рассчитывать на выплаты по старости с перерасчетом и всеми индексациями, которое были введены во время его трудоустройства.

После доведения этих данных ПФР проведет перерасчет, однако этот период займет, по меньшей мере, три месяца.

Как отмечает источник, плановые повышения пенсионных выплат действуют с 1 февраля текущего года, следующий пересмотр наступит уже 1 ноября.

Ранее Минтруд сообщил об ожидаемом перерасчете материнского капитала.