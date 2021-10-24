Спасти неимущих: экономист призвал ввести в России продуктовые талоны

Спасти неимущих: экономист призвал ввести в России продуктовые талоны
Andrey Turusov/www.globallookpress.com
Эксперт полагает, что раздача денег населению не поможет

Из-за масштабного роста цен на продукты питания в глобальной и российской экономике власти могут ввести талоны на еду для низкообеспеченных слоев населения РФ. Такое мнение выразил экономист Валерий Миронов.

Внутренняя конъюнктура, указал эксперт, зависима от положения внешнего рынка. Именно там экономика поддерживается с помощью скупки активов со стороны Центробанков, а также "впрыскивания" средств в экономику.

Именно по этой причине, продолжил Миронов, наблюдается рост цен практически на все товары, включая продовольственные. Наиболее рациональным шагом для властей стало бы введение талонов для бедных россиян. По мнению Миронова, подобный вариант куда предпочтительнее раздачи денег – их использование может оказаться нецелевым.

Специалист также полагает, что в скором времени ценовая динамика изменится из-за энергетического кризиса в Европе. Множественные предприятия по производству удобрений используют газ. Дефицит топлива приведет к закрытию целого экономического сектора, полагает специалист.

О продовольственных карточках некоторые эксперты говорят как об одной из эффективных мер поддержки для малоимущих слоев после кризиса, вспыхнувшего во время первых волн коронавирусной инфекции. Недавно в Российском зерновом союзе назвали талоны на еду хорошим решением по оказанию помощи нуждающимся россиянам. В отрасли, правда, заявили, что снижать цены для россиян не нужно – вместо этого можно поднять уровень дохода.

Ранее сообщалось о росте цен на мясные продукты – говядина выросла в цене на 0,82% вторую неделю подряд. Годовой тем роста оценивается в 42 процента.

Источник: URA.ru ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ

Ответить:

Шаман
Пожаловаться Ответить
Нда вот и талоны, мы уже не в 90-<цензура>, мы в голодных 30-<цензура>
1
новости партнеров

Молдавия отказалась возвращать России долг в 700 миллионов долларов и теперь останется без газа

Тем временем в стране уже наблюдается дефицит голубого топлива

Немецкий журналист нашел для Европы способ "противостоять" России

Европейцам следует сплотиться для борьбы с доминирующим поставщиком газа, заявил он

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей