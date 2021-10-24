Эксперт полагает, что раздача денег населению не поможет

Из-за масштабного роста цен на продукты питания в глобальной и российской экономике власти могут ввести талоны на еду для низкообеспеченных слоев населения РФ. Такое мнение выразил экономист Валерий Миронов.

Внутренняя конъюнктура, указал эксперт, зависима от положения внешнего рынка. Именно там экономика поддерживается с помощью скупки активов со стороны Центробанков, а также "впрыскивания" средств в экономику.

Именно по этой причине, продолжил Миронов, наблюдается рост цен практически на все товары, включая продовольственные. Наиболее рациональным шагом для властей стало бы введение талонов для бедных россиян. По мнению Миронова, подобный вариант куда предпочтительнее раздачи денег – их использование может оказаться нецелевым.

Специалист также полагает, что в скором времени ценовая динамика изменится из-за энергетического кризиса в Европе. Множественные предприятия по производству удобрений используют газ. Дефицит топлива приведет к закрытию целого экономического сектора, полагает специалист.

О продовольственных карточках некоторые эксперты говорят как об одной из эффективных мер поддержки для малоимущих слоев после кризиса, вспыхнувшего во время первых волн коронавирусной инфекции. Недавно в Российском зерновом союзе назвали талоны на еду хорошим решением по оказанию помощи нуждающимся россиянам. В отрасли, правда, заявили, что снижать цены для россиян не нужно – вместо этого можно поднять уровень дохода.

Ранее сообщалось о росте цен на мясные продукты – говядина выросла в цене на 0,82% вторую неделю подряд. Годовой тем роста оценивается в 42 процента.