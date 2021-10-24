Предложение в небе: россиянин попросил руки стюардессы в самолете

Предложение в небе: россиянин попросил руки стюардессы в самолете
Silas Stein/www.globallookpress.com
Она сказала "да"

Молодой человек сделал предложение своей девушке во время авиарейса  Краснодар – Санкт-Петербург. Ролик уже успел распространиться по Сети.

По информации источника, пассажир решил связать себя узами брака со стюардессой, которая работает в авиакомпании "Победа". Пилот по громкой связи сообщил, что мужчина ждет только того, чтобы та ответила "на один вопрос". В этот момент пассажир уже сел на колено. Командир судна пошутил, что теперь гостей будут пускать на свадебную церемонию после посадочного талона.

После того, как девушка согласилась и обняла возлюбленного, пассажиры начали аплодировать. Момент успели запечатлеть все кому не лень: многие снимали просходящее на камеру.

Кстати, похожая история произошла в 2016 году, когда пассажир самолета британской EasyJet сделал предложение даме своего сердца. Капитан по громкой связи назвал имя девушки и номер места, после чего пассажир уже сделал ей предложение. А авиаперевозчик сделал паре подарок в виде бутылки шампанского. После приземления жениху с невестой разрешили зайти в кабину пилота.

Не так давно британские стюардессы рассказали, для чего всегда встречают пассажиров во время посадки в судно. Дело, по информации The Sun, оказалось не только в правилах хорошего тона: за формализмом стоит правило: пассажира нужно внешне оценить. Входящих людей бортпроводницы успевают оглядеть с головы до ног, среди пассажиров сразу же определяют в этот момент трудоспособного и сильного человека, который способен оказать помощь в случае возникновения экстренной ситуации.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

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