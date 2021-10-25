Задержанные в Турции россияне рассказали свою версию случившегося

Задержанные в Турции россияне рассказали свою версию случившегося
Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Путешественников заключили под стражу

Семерых российских туристов арестовали в турецкой провинции Анталья. Мужчин подозревают в поджоге леса, устроенного, по версии местных правоохранительных органов, во время прогулки по Ликийской тропе – известному пешему маршруту, проходящему вдоль побережья Средиземного моря.

Сами туристы в социальных сетях сообщили, что по пути увидели пожар, с которым пытались справиться собственными силами. Россияне вызвали службу спасения. Однако по дороге местные жители задержали туристов и вызвали полицию.

"В итоге после разбирательства суд назначил арест и нас отправили в тюрьму. Бесплатные адвокаты не говорят даже на английском", – сообщил один из задержанных, блогер Анатолий Ярошенко в своем "Инстаграм".

Позднее информацию подтвердили в генконсульстве РФ, сообщив, что, по данным местного жандармского управления, семерых россиян задержали в Чаглардже. Их подозревают в поджоге лесного массива. Полиция составила протокол с дачей показаний самих задержанных, а также свидетелей по делу. Сотрудники консульства уже связались с россиянами, передает URA.RU.

Турецкая сторона предоставила подозреваемым госадвокатов, а также обеспечила перевод. Однако ходатайство защиты не увенчалось успехом: суд заключил россиян под стражу на время досудебного расследования дела.

Туристы обвиняются в неумышленном поджоге, отмечает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о крупном ДТП, произошедшем недалеко от турецкого Сиде. Известно, что среди погибших оказались россияне. 16 человек получили травмы. Следовавший в аэропорт автобус врезался в бетонное ограждение, из-за чего перевернулся.

Источник: Instagram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ

Ответить:

Труба 200858
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Мля! Какого они вообще там делали? Нет сейчас возможности от действительности убежать! Граждане, до чего же вы тупы! У лучше бы денежки родным мошенникам отдали, по крайней мере не сидели бы тамошнем допре за свои кровные бабки!
Гость320623
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И снова нож в спину ! Опять русофобия !
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