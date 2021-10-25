От осенних работ зависит качество урожая в будущем

Агроном Елена Назарова рассказала, как подготовить участок к зимнему периоду. Советы специалиста были опубликованы на официальном сайте мэра Москвы.

Придется хорошо потрудиться, чтобы на следующий год собрать большое количество качественных плодов.

Несмотря на слова некоторых огородников о пользе опавшей листвы, Назарова заявляет – растительный материал обязательно нужно убрать. Дело в том, что в нем могут завестись насекомые-вредители или опасные грибки. Как только снег сойдет, нежеланные гости сразу же переберутся на посадки и навредят им.

Затем необходимо провести обрезку деревьев. За дело можно браться тогда, когда на ветвях уже не будет листвы. Но не стоит сильно затягивать – обрезать растения желательно до того момента, как температура воздуха опустится ниже -8°C. Важно удалить поврежденные побеги и сухие ветки, а также очистить стволы от мха и лишайника.

Еще одно важное дело – обработка теплицы. Уберите все растительные остатки с грядок, снимите верхний слой почвы (там могут находиться вредители), продезинфицируйте и просушите помещение. Когда все будет сделано, закройте теплицу на зиму.

Под зиму можно посадить некоторые культуры. "Утро.News" рассказывало, какие растения, посеянные в октябре, спокойно перенесут холода.

В середине осени необходимо подрезать многолетние цветы, окучить розы, а также побелить взрослые деревья. Последнее проводится в сухую погоду, когда столбик термометра держится на отметке 5°C.