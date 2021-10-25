Президенту даже приписали психопатию

Вокруг здоровья президента Белоруссии ходит немало слухов. В прошлом году появлялись публикации о пережитом Александром Лукашенко инсульте, которые, правда, опровергала его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Батька же всегда создает образ человека недюжинной силы с отменным здоровьем – недавно он заявлял, что перенес коронавирус "на ногах".

Многие ресурсы, однако, утверждают, что Лукашенко имеет целый букет болячек, которые с возрастом все чаще дают о себе знать.

Сахарный диабет

Эту болезнь Лукашенко уже приписывают довольно давно – ходили слухи, что у президента запущенная форма заболевания. Кое-кто сослался на опухшие ноги, заявив, что на одном из семейных фото в области голени президента имеются язвы, а на правой ноге и вовсе ампутирован палец. Некоторые тогда предположили, что Лукашенко имеет 3 степень диабета с поздними осложнениями.

Простатит

Беглый политолог Дмитрий Болкунец заявил однажды, что Лукашенко формирует комиссию, призванную заняться его собственными похоронами, которые уже расписали по минутами. Минск якобы решил последовать примеру позднего СССР, где генсеки решали, "куда вождя хоронить", а сам Лукашенко уже пятнадцать лет лечит больную простату, которую прооперировал в Европе еще в 2010 году.

Инсульт

Не менее известный транслятор конспирологических теорий Валерий Соловей заявил, что однажды медикам удалось спасти Лукашенко после инсульта. Врачи сохранили жизнь президенту, который якобы уже перенес ряд микроинсультов, повредивших мимику главы государства. До этого Соловей заявлял, что Лукашенко спасали китайские медики, а инсультов у президента было явно больше.

Психопатия

На просторах Интернета затерялись слухи о том, что во время освидетельствования для назначения на должность председателя колхоза Лукашенко поставили "мозаичную психопатию", а в 1978 глава Могилевского областного пищеторга, где будущий президент работал секретарем ВЛКСМ, отправил последнего вновь проходить освидетельствование "в связи с неадекватным поведением". С этим диагнозом Лукашенко будто бы комиссовали из армии.

Коронавирус

Летом прошлого года Батька во время выступления извинился за свой голос и заявил, что перенес ковид. Тогда же он и сообщил солдатам, что "умудрился на ногах" справиться с инфекцией. Президент поблагодарил небеса за бессимптомную форму болезни, отметив, что попал "в золотой фонд Беларуси".

Тем не менее, до его заявления на одном из совещаний на руке президента увидели катетер, заподозрив, что тот все-таки столкнулся с тяжелыми последствиями инфекции. В кадры попал бинт, повязанный вокруг запястья главы республики, однако в "Пуле Первого" опровергли информацию, указав, что это просто белая лента.

В конце лета в Сети появились кадры с пресс-конференцией Лукашенко, где многие обратили внимание на походку президента – ряд СМИ сочли ее довольно странной. Пожелавший остаться анонимным терапевт же указал, что в этом нет ничего удивительного – мероприятие длилось несколько часов, и, скорее всего, у Батьки затекла нога или защемило спину.